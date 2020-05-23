ميرنا وليد - بيروت - في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في لبنان وفي العديد من البلدان حول العالم، وجهت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ سؤالاً لمتابعيها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تخيرهم فيه بين ثلاث احتمالات.

وفي التفاصيل أن كارول كتبت :"بما انو من الواضح انو أزمة الكورونا مطولي، وبما انو الحياة لازم تستمر والعالم مستحيل يكمل بهالطريقة، إختاروا الحل الأنسب:

١) نكمل حياتنا عادي ونموت من الكورونا

٢) ما نكمل حياتنا عادي ونموت من الجوع

٣) نكمل حياتنا وكل واحد يتوقى على طريقتو وينال نصيبو"



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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها..كارول سماحة تخيّر متابعيها بين ثلاث حلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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