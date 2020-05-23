بيلي ايليش تعبّر عن حبّها لأغنيات نانسي عجرم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعربت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ عن إعجابها الشديد بأغنيات الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وطريقة غنائها وما تقدمه، طالبةً ان تستمع إلى واحدة من أفضل الأغنيات بالنسبة إليها لتعدّل مزاجها، فذكرت أن الأغنية هي "في حاجات" التي أطلقتها عجرم في العام 2010 ضمن ألبوم "نانسي 7".

وأكملت ايليش خلال مقابلة مباشرة لها عبر "يويتوب" قائلةً:"أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغنياتها والطريقة التي تغني فيها.. أذكر المرة الأولى التي استمعت لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته صدفةً وكانت أغنية "إنت إيه" ضمن الفيديو. فبدأتُ بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغنيات نانسي المفضلة لي".

يشار إلى أنه سبق وأن شاركت ايليش عبر خاصية "ستوري" صورة لأغنية عجرم "إنت إيه" خلال العام 2018. وعلقت عليها حينها مبدية إعجابها الشديد بها وقائلة: "لا أعرف لماذا استمعت لهذه الأغنية 7 مرات من دون توقف".

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