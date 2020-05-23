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تنشر النجمات العرب والفاشينيستات فيديوهان جميلة خلال وجودهن في المنزل برفقة أولادهن، حيث يقمن بتحضير الحلوى.
هذه نجمات وفاشينيستات يصنعن الحلوى مع أولادهن:
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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on May 21, 2020 at 8:40am PDT
ابن النجمة سيرين عبد النور أصبحت ماهرة في تحضير الحلويات كوالدتها، وقد نشرت فيديو على انستقرام لها وهي تحضر الحلوى.
on Apr 23, 2020 at 3:06am PDT
الفاشينيستا كارن وازن نشرت فيديو مع احدى توأمها وتدعى كاي وهي تحضر الحلوى في المنزل، حيث قامت ابنتها بمساعدتها.
النجمة الخليجية ليلى العبدالله ظهرت بصورة على انستقرام وهي تحضر معمول العيد من المنزل.
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