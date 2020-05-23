الأمير هاري وميغان ماركل يحتفلان بعيد زواجهما الثاني على تطبيق ZOOM

احتفل الأمير هاري و ميغان ماركل بذكرى زواجهما الثانية في19 أيار/مايو ولكن بطريقة مختلفة تتماشى مع أجواء فيروس كورونا التي يعيشها العالم.

وبحسب الـHarper's Bazaar أمضى الثنائي هذا اليوم بالاتصالات عبر تطبيق ZOOM مع العائلة والمقربين وتبادل "الهدايا المصنوعة من القطن كـ تقليد". وكانت الخبيرة الملكية كاتي نيكول قد أخبرت النسخة الأمريكية من ET في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن احتفالهم بالذكرى السنوية سيكون محدودًا وبعيد عن الأضواء و قالت أن: "أحد الأشياء التي أخبرني بها صديق هاري و ميغان أن ميغان وهاري مشغولان في الكواليس ، ويبدو أنهم مستمتعان بالحظر كونهم تمكنوا من أخذ فترة من الراحة بعيداً عن الأضواء... هذه السنة كانت مليئة بالأحداث والمفاجآت، و هذه اللحظات مهمة لهم ليتمكنا من "التقاط أنفاسهم والتفكير" ، وهذا ما سيفعلانه في الذكرى السنوية ". Advertisements وكان الثنائي ميغان وهاري منشغلان بأعمالهم الخيرية و التطوع لتقديم الوجبات الشخصية وسط حالة الطوارئ الصحية العالمية في الفترة الماضية.

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