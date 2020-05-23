بالفيديو: أنابيلا هلال أول سيدة تفوز على أحمد السقا

استطاعت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال الفوز على الفنان أحمد السقا في برنامجه الرمضاني "إغلب السقا"، حيث تصدّرت مؤشرات البحث في محرك البحث يوم الجمعة بعد انتهاء الحلقة.

وخاضت أنابيلا مع النجم أحمد السقا العديد من الألعاب، ومنها لعبة الكرة والجردل، ولعبة الوش التاني، ولعبة البازل، ولعبة الأغاني، ورمي الأوراق.

وقد تفوّقت أنابيلا هلال على السقا في لعبتيّ الوش التاني والبازل، بينما تفوّق هو عليها في لعبتيّ الأغاني ورمي الأوراق، وفي النهاية البرنامج فازت أنابيلا بجازة مالية قدرها 100 ألف جنيه لجمعية خيرية مصرية.

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أنابيلا هلال هي مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005 وشاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في بولندا، وتبلغ من العمر 34 عامًا، وهي معروفة برشاقتها وإحترافيتها في رياضة السباحة.

وقدمت أنابيلا هلال عددًا من البرامج الشهيرة؛ منها أراب أيدول على فضائية "إم بي سي" لمدة ثلاثة مواسم، كما قدمت برنامج ذا فويس الموسم الأول، وبرنامج ديو المشاهير على فضائية "إم تي في اللبنانية".