جوائز لأفضل لقطات الرعب في "رامز مجنون رسمي"... فمن هم الرابحون؟

خصص النجم رامز جلال الحلقة ٢٩ من برنامج "رامز مجنون رسمي" لمنح جوائز متعددة لضحايا المقلب مع عرض لقطات لأبرز المشاركين في البرنامج وتصنيفهم حسب الأكثر صراخا عند ظهور رامز من خلف الصورة العملاقة، وأفضل خمس خضات من الثعبان وأفضل سقوط في حوض المياه.

حصل على جائزة أفضل خضة من الثعبان على كرسي رامز، الفنانة أمينة خليل في المركز الأول، وحمو بيكا في المركز الثاني، وفي المركز الثالث عبدالله بالخير، والرابع حسن عسيري، والخامس محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

بينما حصل على جائزة الأكثر صراخ في «رامز مجنون رسمي» على معلول لاعب النادي الأهلي، وثاني جائزة من نصيب الفنانة منة عرفة، والمركز الثالث للفنان باسم ياخور، والرابع الفنان محي إسماعيل، والخامس بدرية طلبة.

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حصل على جائزة أفضل سقوط داخل حفرة المياه مع رامز جلال، الفنانة سوزان نجم الدين في المركز الأول، والمركز الثاني من نصيب طارق حامد، والثالث سيد عبدالحفيظ، والرابع أمينة خليل، وفي النهاية فيفي عبده.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.