صابر الرباعي يرزق بطفلته الخامسة... واللافت كان اسمها الغريب

رزق المطرب التونسي صابر الرباعي اليوم الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة". المولودة هى الثالث له من زوجته الحالية إخلاص بعد "أمير" و"جود هادي"، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأنه لديه طفلين من زواجه السابق وهما "إسلام وصفاء".



يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.

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