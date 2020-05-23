شاهد إبنة وفاء الكيلانى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها -بالصورة

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - شاركت الإعلامية المصرية ​”وفاء الكيلاني​” متابعيها من خلال خاصية “ستوري” عبر صفحتها الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”، بأجواء من إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها جودي، حيث نشرت عدداً من الصور، ظهرت في إحداها برفقة إبنتها جودي وإبنها ريان وهم يقفون أمام قالب كيك الإحتفال.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أشاروا إلى الشبه الواضح بين الكيلاني وإبنتها.

الإعلامية “وفاء الكيلاني” تحتفل مع نجليها بعيد ميلاد إبنتها جودي

يُذكر أن الإعلامية وفاء الكيلانى قد أعلنت منذ فترة عبر حسابها الرسمى علي موقع إنستجرام، عن البرومو الدعائي لبرنامجها الجديد” السيرة” والذي سيذاع علي شاشة تليفزيون dmc ، حيث كان من المقرر طرحه في شهر رمضان الحالي 2020 لكن تم تأجيلة لظروف غامضة .