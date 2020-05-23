لهذا السبب تم إلغاء عرض حلقة عبد الباسط حمودة في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - قررت قناة إم بي سي إلغاء إحدي حلقات برنامج المقالب “​رامز مجنون رسمي​” الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​ التى كانت ستشهد إستضافة المطرب الشعبي ​عبد الباسط حمودة​ يوم أمس، وإستبدالها بحلقة ظهر فيها جلال وهو يكشف عن كواليس البرنامج.

وبعد التحرّي عن الأسباب، تبين أن إدراة محطة الـ MBC التي تعرض البرنامج، إكتشفت خطأ فنياً في الصوت الخاص بالحلقة قبل عرضها، ولم تتمكن من معالجته، ما جعل الإدارة تلجأ إلي إلغاء بث الحلقة والاكتفاء بعرض حلقة من كواليس مجمعة للـ٢٧ حلقة التى عُرضت على مدار شهر رمضان.

يُذكر أن “رامز مجنون رسمي” يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر. من ضيوف البرنامج هذا العام، الفنانة ياسمين صبري، نبيلة عبيد، محيي إسماعيل، فيفي عبده، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، بوسي، باسم ياخور، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ياسمين رئيس، الفنان الشعبي عبدالباسط حموده، حسن شاكوش، حمو بيكا، وبوسي ودينا واروى جودة، وبعض نجوم الكُرة المصرية مثل: علي معلول ومحمود كهربا وابو المعاطي زكي وطارق حامد.