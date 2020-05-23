كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - حرصت الفنانة الاردنية ديانا كرزون على الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ74 الذي يصادف يوم الاثنين 25 ايار/مايو وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت ديانا كرزون في الفيديو بالزي العسكري ووجهت رسالة الى العاهل الاردني وولي عهده قائلة “سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله، والأسرة الأردنية الهاشمية وكل بيت اردني، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال ٧٤”.
وتابعت “الله يحفظ أردننا في ظل قيادتنا الهاشمية، ولنعبر عن فرحنا وفخرنا خلينا نرفع علمنا، في كل بيت وبكل مكان عشان الأردن دايما راسو بالعالي.. علمنا عزتنا وعلمنا عال”.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون بالزي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.