كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - طرح الفنان المصري يونس مرسي، والراقصة جوهرة ديو غنائي بعنوان مبتقش تحبني على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع اليوتيوب. وكليب مبقتش تحبني من إخراج معتز راغب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وتوزيع أحمد أبو عبير. وقد اثارت الاغنية الجديدة الجدل بسبب اقتباس اسمها وبعض كلماتها من اغنية “مش بترد للفنانة يسرا الجندي والتي تحولت الى تريند على تطبيق “التيك توك” بعد ان قام بغنائها عدد كبير من النجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تثير الجدل بديو مع يونس مرسي: “مبقتش تهبني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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