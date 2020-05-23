نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته !

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - تعليق مفاجئ من المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي إبن الفنان الكبير “محمود البزاوي” عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، كشف من خلاله أن والده الذي يشارك في مسلسل “فرصة تانية” الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضانى الحالي2020 ، قد ظهر بملابسه المنزلية “البيچاما” والتي أعتاد علي الظهور بها في كافة أعماله الفنية .

حيث علّق أكرم البزاوي قائلا: “أبويا مصور مسلسل فرصة تانية كله بالبچامتين بتوعي” ليتفاعل معهما الكثيرين من أصدقائهم ومحبيهم، الذين أشادوا بخفة ظل أكرم البزاوي ووالده الفنان الكبير، وطالبوه بتقديم عمل فني يجمعهما معاً .

تعليق “أكرم محمود البيزاوي”

الفنان “محمود البزاوي” ونجله أكرم

يُذكر أن مسلسل “فرصة تانية” يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة درامية لمحمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، محمود البزاوى، هبة مجدى، دياب، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين .