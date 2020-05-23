صابر الرباعي يرزق بطفلته الخامسة “الشابة”!

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - رزق الفنان التونسي صابر الرباعي أمس الجمعة بمولودة جديدة من زوجته (إخلاص) وقد أطلقا عليها اسم (شابة).
“الشابة” هي ثالث أطفال صابر الرباعي من زوجته الحالية إخلاص جينفان بعد (أمير وجود هادي)، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأنه لديه طفلين من زوجته السابقة سليمة الفقيه وهما (إسلام وصفاء).
وكان صابر الرباعي قد تزوج بزوجته الثانية التونسية إخلاص جنيفان ورزق عام 2014 بإبنه الأصغر جود هادي وفي نوفمبر 2016 رزق بإبنه الثاني أمير
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