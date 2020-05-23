شاهد.. راغب علامة يعزف الدربكة وابنه خالد يرقص

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاد نجله الأكبر “خالد” في أجواء عائلية داخل منزله بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقد تداول ناشطون مقطع فيديو من اجواء الحفل حيث ظهر راغب علامة وهو يعزف على الطبلة، او الدربكة، بينما قام خالد برقص الدبكة في اجواء من الفرح.

وكان “راغب” قد نشر صورة على خسابه على انستغرام ظهر فيها بصحبة نجليه خالد ولؤي، وزوجته جيهان آل علي، والفنان السوري قيس الشيخ نجيب” وعلق عيها كاتبا: “عيد ميلاد سعيد يا خلودة، سهرة جميلة، قضيت الليلة الماضية مع ناس أحبهم”.