خمّنوا من هو هذا الطفل الذي اصبح فنانا شهيرا؟

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى عام 1990 من مرحلة الطفولة لممثل مصري شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر عدة أشهر، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء وجمهور الفنان، الذين أكد بعضهم علي أن ملامح الفنان لم تتغيّر كثيراً .

هذا الطفل هو الفنان المصري “محمد رمضان” الذي أصبح حالياً من أهم ممثلي مصر والوطن العربي، واستطاع أن ينجح في العديد من الأعمال الدرامية التي شارك فيها، وأن يكوّن قاعدة جماهيرية عريضة من خلال نوعية الفن الذي يقدمه.

حيث علّق رمضان على تلك الصورة قائلًا: “وأنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء ٣يوليو ٢٠١٩ سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح ..أيوه أنا سنة 1990”.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضانى الحالي 2020 من خلال مسلسل “البرنس” الذي يشاركه في بطولته نخبة من كبار الفنانين، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل إجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية.