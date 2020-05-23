شاهد.. رقص كاي ابنة مايا دياب في عيد ميلاد خالتها

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها على حسابها على انستغرام مقاطع فيديو من مشاركتها مع ابنتها كاي في حفل عيد ميلاد شقيقتها غرايس.

وظهرت كاي في احد هذه المقاطع وهي ترقص على انغام احد الاغاني كما ظهرت وهي تقطع الفيديو مع خالتها غرايس في مقطع اخر.

وكانت مايا قد نشرت صورة لها مع شقيقتها غرايس وهنأتها بعيد ميلادها كاتبة: “اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة .وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس

يذكر ان مايا دياب كانت متزوجة من رجل الاعمال اللبناني عباس ناصر ولديهما ابنة وحيدة هي كاي.