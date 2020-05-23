كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مجدداً مواطنتها الفنانة ريم البارودي، واتهمتها بنشر شائعة حول طلاقها من زوجها، وهو ما نفته ريهام كلياً.
وقالت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: “علي فكرة للمرحومة اللي كانت عماله تتلزق فيا وعاملة صاحبتي دايرة تسأل الناس إذا كنت اتطلقت.. أنا عارفة انتي بتعملي كويس قوي زي اللي كنتي بتعمليه قبل كدة مع ضحاياكي بس الحاجات اللي انتي بتعمليها دي ماتنفعش في رمضان”.
وأضافت ريهام: “ولا هتنفع بعد رمضان (وما هم بضارين من أحد إلا بإذنه)، متطلقتش ومش هتطلق يا حبيتي بإذن الله بطلي بس الحاجات دي عشان بتتقلب علي أصحابها طلاقي مش هيحسن من حياتك في حاجة هتفضلي زي إنتي ميتة ولا ليكي معنى وعايشة مؤذية”.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تهاجم ريم البارودي: “طلاقي مش هايحسن من حياتك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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