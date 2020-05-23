احلام بجلسة تصوير جديدة.. وجدل بين المصور والمتابعين بسبب الفوتوشوب!

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد فيفيد ظهرت بها وهي ترتدي تنورة أشبه بالبطانية! وعلق محمد فيفيد على الصور التي نشرها عبر حسابه على انستغرام: “هاي احد اللبسات اللي لما جفته قلت ف خاطري ولّيه الله يستر بتلبس لنا ام فاهد لحاف عساس انه فستان واهيه بعد ما شاء الله تفهم تعابير وجهي اول ما جفته قالت لي لا معليك باللبس يطلع حلو واهيه بعد ما شاء الله تفهم تعابير وجهي اول ما جفته قالت لي لا معليك باللبس يطلع حلو . .

بس طلع حلو . .بس طلع حلو Advertisements ”. ”. وجاءت الإطلالة باللونين الأسود والبني، وظهرت أنيقة ومتناسقة، وجاءت التنورة الغريبة من تصميم Max Mara لمجموعة خريف وشتاء 2018، ويصل سعرها إلى 731 دولاراً. غير ان بعض التفاصيل في احد هذه الصور تسببت في جدل بين محمد فيفيد ومتابعيه بعد تعليقات تحدثت عن تغييرات مبالغ فيها باستخدام برنامج “الفوتوشوب”. فقد علق متابع قائلا “بل صورة الخامسة عند اصابيعا كمية فوتو شوب مو طبيعية” ليرد محمد فيفيد يعني تتوقعين مثلا بتطوف علي ؟ ما براجع الصوره مثلا ؟ اصابعها كانوا كذا… الصغير مكفوس والابهام تحت السبابه اصابعها كانوا كذا… الصغير مكفوس والابهام تحت السبابه لكن تحبون الدراما” وبعد تأكيد المتابع نفسه على ان الصورة “ملعوب فيها”، حسب تعبيره، عاد فيفيد وكتب مرة اخرى: “لا مو شايفكم اغبيا شايفكم فاضيين او بس تحبون تدورون غلط ماله وجود … راح احط الصوره الاصلية و راح تكحلين عيونج بيها وراح اضحك عليك زيادة “. لكن تحبون الدراما” وبعد تأكيد المتابع نفسه على ان الصورة “ملعوب فيها”، حسب تعبيره، عاد فيفيد وكتب مرة اخرى: “لا مو شايفكم اغبيا شايفكم فاضيين او بس تحبون تدورون غلط ماله وجود … راح احط الصوره الاصلية و راح تكحلين عيونج بيها وراح اضحك عليك زيادة “.

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