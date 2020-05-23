بعد تداول شائعة وفاتها.. مقربون من فيروز يؤكدون انها بخير



كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - أثار انتشار شائعة جديدة حول وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز قلق محبيها في العالم العربي والعالم ما دفع المقربين من ايقونة الغناء اللبناني الى نفي الخبر بشكل كامل مؤكدين انها بصحة جيدة.

وجاء في نص الرسالة التي انتشرت بشكل كبير: “لقد صعق اللبنانيون والعالم العربي برحيل قبل قليل الفنانة العربية فيروز عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت.”

فقد علق غسان الرحباني عن الرسالة المتداولة عن صحة فيروز: “فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات”.

وأشار مصدر آخر مقرب من فيروز (84 عاما) إلى أنه دائما ما تنتشر أخبار عن وفاتها كل شهرين، “ولكن حالتها أحسن من حالتك ومن حالتي… متل الحديد”.

كما نشر الاعلامي اللبناني رودولف هلال مقطع فيديو للسيدة فيروز من منزلها مؤكدا انها “بألف خير”.