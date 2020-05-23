كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - علقت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة القطرية، على تداول صورة قديمة لها من مراهقتها بهدف اظهار الاختلاف في شكلها بين الماضي والحاضر.
كلام علا الفارس، 34 عاما، جاء ردا على احد متابعيها الذي نشر صورة قديمة لها وعلق كاتبا: “كل عام وانتي انظف” لترد كاتبة: “عجيب امر البعض يعايروك في صورة انت ناشرها بكل ثقة الصورة في انستغرامي وعمري ١٧ سنة في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في فيلادلفيا والحمدلله كل ما اكبر احلى”.
وردا على نشر صورة لها مع الامير القطري ، علقت علا بطريقة ساخرة بمقطع من اغنية لام كلثوم اذ كتبت: “انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه”.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس: “كل ما اكبر احلى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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