علا الفارس: “كل ما اكبر احلى “

كتب امير فتحي في السبت 23 مايو 2020 07:48 مساءً - علقت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة القطرية، على تداول صورة قديمة لها من مراهقتها بهدف اظهار الاختلاف في شكلها بين الماضي والحاضر.

كلام علا الفارس، 34 عاما، جاء ردا على احد متابعيها الذي نشر صورة قديمة لها وعلق كاتبا: “كل عام وانتي انظف” لترد كاتبة: “عجيب امر البعض يعايروك في صورة انت ناشرها بكل ثقة الصورة في انستغرامي وعمري ١٧ سنة في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في فيلادلفيا والحمدلله كل ما اكبر احلى”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/OlaAlfares/status/1263898859031285761?ref_src=twsrc%5Etfw

وردا على نشر صورة لها مع الامير القطري ، علقت علا بطريقة ساخرة بمقطع من اغنية لام كلثوم اذ كتبت: “انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه”.