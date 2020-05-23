دنيا بطمة تكشف المزيد من التفاصيل عن حملها.. وهذا ما قالته عن سيارة حلا الترك الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخرا حملها في طفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

الفنانة المغربية كشفت المزيد من التفاصيل عن حملها، خلال بث مباشر مع زوجها تقديم الإعلامي صالح الراشد، حيث قالت إنها في الشهر الخامس من الحمل، وأنها قد تكتشف جنس الجنين الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها ستطلق عليه اسم “تركي”.

ومن ناحية أخرى، علقت دنيا على الهدية التي تلقتها ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك من جدتها وعمتها بمناسبة عيد ميلادها ونجاحها وتخرجها، والتي كانت عبارة عن سيارة “ميني كوبر” حمراء.

دنيا قالت عن هدية حلا: ” الميني كوبر للبدايات فقط”، ليؤكد محمد الترك أنه ينوي إهداء ابنته حلا سيارة أكثر فخامة بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أعلنت مؤخرا عن حملها في طفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد ابنتهما الأولى “غزل”.

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الفنانة المغربية قالت، في تصريحات إعلامية، إن حملها بابنتها الأولى غزل كان صعباً جداً، أما عن حملها الثاني فكشفت أنه صعب أيضاً، مؤكدة بذلك صحة خبر حملها.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش قد أمر مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.

القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.

دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.