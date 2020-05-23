خادم الحرمين الشريفين: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية تستدعي حلولاً عاجلة المزيد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً، تستدعي حلولاً عاجلة لمواجهتها.

وقال العاهل السعودي، في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنني "أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته".

وأضاف: "إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

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ودعا إلى "الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تهدف لمواجهة هذه الجائحة في قضاء العيد بمنازلنا والتهنئة به عبر الاتصالات والمراسلات الإلكترونية نمتثل تعاليم ديننا الحنيف ونعمل بأحكامه في النوازل، وعند انتشار الأوبئة".

وأعرب عن أمله في التزام الجميع بإجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من انتشار هذا الجائحة وتفشيها".

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالكوادر الصحية والميدانية في كل القطاعات التي تصدت لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص، يساندهم في ذلك إخوانهم في القطاعات الأمنية والقطاعات كافة، موجها لهم كل الشكر والتقدير.

ولفت إلى أن "هذه الجهود أسهمت في الوصول إلى نتائج تزرع الأمل وتبث التفاؤل بما تحقق في مواجهة انتشار الجائحة، فعالجت المصابين من المواطنين والمقيمين ووفرت المحاجر، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي قد يكون بعضها مؤلماً لكنها الضرورة، ومن أجل الإنسان يهون كل ما دونه".