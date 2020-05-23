تفاصيل مثيرة ورد صادم من المتهم باغتصاب اليوتيوبر منة عبدالعزيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الناشط مازن إبراهيم، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للرد على زميلته منة عبدالعزيز التي اتهمته باغتصابها والتعدي عليها بالضرب وحلق شعرها بصحبة 3 فتيات.

وفجر مازن، العديد من المفاجآت في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك" حيث قال إنه تعرض لعصابة تتكون من آيه المشهورة بـ"منة"، وشخص يدعى "كلاشنكوف" موضحًا أن الأخير كان يأكل ويشرب من جيبه.

أما منة فقال عنها: "ملهاش أهل.. وأهلها تبرأوا منها لأنها سرقت أموال عملية والدتها فماتت بسببها وحلقت شعرها وتقطع شرايينها، وبنقف جنبها، ولما بطلنا وعرفنا حقيقتها أصبحنا وحشين".

وحول زعم منة واتهامها له باغتصابها قال إنها لجأت لذلك حينما قرروا وقف دعمها وإعطائها أموالاً، مؤكدًا أنه يمتلك صورًا توضح جلوسها على رجله وتقبيله طواعية وهو ما يكذب ادعاءها عليه بحسب زعمه.

والصدمة التي فجرها مازن، هو قوله إنه يريد الذهاب بها إلى الطب الشرعي حاليا لأنها "ليست بكرًا" مضيفًا: "كشفنا عليها وهي تقوم بتعرية جسمها ولهذا السبب الناس متعاطفة معها".

وتابع: "لو ثبت الطب الشرعي إنني لمستها فلينتقم الله مني في عافيتي وصحتي وأهلي"، مشيراً إلى أنها تبتزه وتطلب منه أموالًا، قائلا: "أنا عايز أروح للحكومة".

https://web.facebook.com/mazen.ibrahem.988/posts/339195993719708

وتابع في فيديو آخر: "دي واحدة شمال (غير مؤدبة)، لم ألمسها"، واتهمها بالسرقة. وقام بعرض فيديوهات لها وهي ترقص معه وتقبله قائلا: "منة وأنا بصرف الأموال عليها" كما عرض فيديوهات وصورًا جريئة لمنة ليثبت أنها ليست بكرًا كما ذُكر.

https://web.facebook.com/mazen.ibrahem.988/posts/339184257054215

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وفي منشور مطول آخر أبدى مازن استياءه من الحملة التي شنتها السوشيال ميديا ضده في مقابل التعاطف مع "منة" وعلق قائلاً: "هي صعبانة عليكم ليه؟ علشان هي بنت وأنا راجل؟ طب إيه رأيكم اللي عملته ميستحملوش راجل، دي واحدة طلبت مني فلوس وكل شويه تعمل حوار مع حد شكل وتحطني في مشاكل".

وأضاف: "حلقت شعرها.. وقطعت شرينها دي واحدة مريضة نفسيًا واسمها الحقيقي آيه وأهلها متبرئين منها، وبيقولو إنها بنت حرام".

https://web.facebook.com/mazen.ibrahem.988/posts/339168130389161

ومضى يقول: "منة وكلاشنكوف عصابة واحدة وكلاشنكوف سارق تليفون بنت اسمها شروق من السلام، والبنت أهلها بيدوروا عليه ومنة اللي سرقوا الموبايل من البنت".

وشكك البعض في رواية مازن، حيث علق متابع على الفيديو الخاص به: "‏الواد.. اللي اسمه مازن وسبب الحوار ده طالع في فيديو بيقول كلام غير اللي كانت شيماء شاكر صاحبته دي بتقوله".

وأردف: "وفي الآخر بيقولك منة دي مش بنت وإحنا كاشفين عليها.. طب كاشفين عليها إزاي؟ وعاوز الطب الشرعي يعملك إيه طيب؟ عمومًا كل حاجة هتبان لما تشرف في النيابة".

وقالت أخرى: "‏‎حتى لو مو بنت ماله حق يغتصبها حتى لو كانت عاهرة ماله حق يغتصبها ويطقها ويصورها ! الاغتصاب لا تبرير له الله ياخذ أشكالك وأشكال اللي تبرر لك يا مغتصب يا حقير عساك تتعفن بالسجن يارب".

وكانت اليوتيوبر المصرية والناشطة على تك توك منة عبدالعزيز (17 عاما)، قد أشعلت حالة من الغضب الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بعد ظهورها في مقطع فيديو تبكي وتتهم مازن و3 فتيات بضربها واغتصابها.