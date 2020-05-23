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عزمى وجميلة راحوا فركش.. فوتوسيسن نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى من "الفتوة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مسلسل الفتوة، التى عرضت خلال موسم رمضان الحالى 2020، بعد 30 حلقة تضمنت الكثير من الأحداث المشوقة، وحققت نجاحا كبيرا وصدى واسعا بين الجمهور والمتابعين.

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النجمة نجلاء بدر، خضعت لفوتوسيشن مع الفنان أحمد صلاح حسن، من كواليس تصوير مسلسل الفتوة، نشرت صوره عبر حسابها على انستجرام، أتبعتهم بتعليق: "عزمى وجميلة راحوا فى الوبا، مسلسل الفتوة، كل عيد وانتوا بألف خير".

 

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وكانت النجمة نجلاء بدر، قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن دور جميلة فى مسلسل "الفتوة" جميلة كانت تحب حسن الجبالى "ياسر جلال"، منذ البداية ولكن كان هناك خط درامى أخر يؤكد حب عزمى "أحمد صلاح حسنى" لها، الذى كان يسعى أن يجعلها سعيدة بكل السبل، وقام حسن بصدها أكثر من مرة كما رفضت أمه زواجها منه، مما جعلها تفكر بشكل عقلانى وتقرر أن تتزوج من يحبها، واعتبرته هو سندها وظهرها فى الحياة، وبعد ذلك أحبته حب العشرة ولكن لم تنسى حب حسن الجبالى.

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من جانبه، أبدى النجم أحمد صلاح حسني، سعادته بردود الفعل على دوره في مسلسل "فتوة" مع النجم الكبير ياسر جلال، ووجه صلاح حسني رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الحمد لله.. سعيد برد فعل حضرتكم للمسلسل، كلامكم أكبر مكافأة من الله أعلم إن الدور كان مختلف ولم أذهب لهذه المنطقة من قبل، وبعتذر عن قسوة عزمى أبو شديد ولكن كان لازم الصورة تصل هكذا، لأنه بيمثل الخط المعاكس للعدل والحق.. شكرًا لحضرتكم ويارب اكون كنت عند حسن ظنكم و عيد سعيد عليكم".

 

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