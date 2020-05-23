شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ جمهورها بعيد الفطر: "خدوا كل الاحتياطات اللازمة عشان تظلوا بأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية اليسا، العالم العربي والاسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وطالب المحتفلين باتخاذ حذرهم والوقاية خلال العيد، وغردت اليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " كل سنة وإنتوا بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك وكل التمنيات بسنين أحلى تمرعلينا انشاء الله. وبتمنالكم عيد مبارك وتضلو بأمان وتاخدو كل الاحتياطات اللازمة بهالزمن الصحي حتى تكونوا بخير ".



اليسا على تويتر

ويبدو أن نجمة الغناء إليسا لديها وجهة نظر خاصة في أزمة فيروس كورونا حيث ترى أنه مجرد مؤامرة تتبناها الدول الكبرى وسط صراع تبنوا من خلاله هذا الفيروس كخدعة، وذلك بعدما أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر حيث نشرت فيديو خلال تغريدة مؤخراً جاء فيه مظاهرات لمواطنين ألمان داخل مدينة ميونيخ، وجاءت هذه المظاهرات كوسيلة للتعبير عن رفضهم التطعيم ضد الفيروس حسبما جاء خلال الفيديو، نظراً لرؤيتهم أن فيروس كورونا ما هو إلا خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى، حيث علقت اليسا علي الفيديو بكتابة: " and i agree.

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وكانت النجمة إليسا قد شوقت جمهورها و كل محبيها لألبومها الجديد، لافتة إلى أن أقرب أغنية لقلبها على " قهوة الماضى" و المقرر طرحها في العيد، وأول أغنيه لبنانية من الألبوم.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" قهوة الماضي من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء لله كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".

وكانت أخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.