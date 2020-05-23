شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات ترتبط بذكرياتها الجمهور فى العيد.. منها الواد سيد الشغال وسك عل بناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكتمل فرحة العيد عند الكثير منا إلا بمشاهدة المسرحيات التي إعتدنا عليها منذ الصغر ، وأعتبرناها طقس من طقوس العيد ، وشكلت تلك المسرحيات الكثير من الذكريات في وجداننا ، فبالرغم من عرضها كل عيد إلا أننا نشاهدها في كل مرة وكأنها المرة الأولي ونضحك من قلبنا عليها ، وكان النصيب الأكبر من تلك المسرحيات للفنان الكبير عادل إمام حيث كان يعرض له أكثر من مسرحية ومنهم :

مسرحية " الواد سيد الشغال " والتي شاركه في بطولتها الفنان عمر الحريري ، والفنان مصطفي متولي ، والفنانة رجاء الجداوي، والفنانة مشيرة إسماعيل ، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول سيد الهارب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين من أصحاب شركات توظيف الأموال، ويتوجه للاحتماء في منزل خاله الطباخ الذي يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا. يتم طلاق ابنة الثري صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل، لكنه يشترط نقل زوجته الثرية للإقامة معه في البدروم الذي تعيش فيه أمه، فيسارع الأب لنقلها إلى القصر، لكنها ترفض بعد وقوعها في حب سيد .

وأيضا مسرحية الزعيم والذي شاركه في بطولتها أحمد راتب ، رجاء الجداوي ، منال سلامة ، يوسف داود ، وتدور أحداثها حول حال أحد الحكام الديكتاتورين في إحدى الدول العربية ، وعن أحد أفراد الشعب الذي يشبهه تماما ويدعى زينهم ، حيث يأمر الديكتاتور بإعتقاله، وقبل تنفيذ ذلك يموت الحاكم، فتقوم الحاشية التي تستفيد من وجود الحاكم بتقديم زينهم الرجل البسيط الذي لا يستطيع أن يصمد في أي عمل لفترة نتيجة للتشابه الذي بينه وبين زعيم ، ويتحول الكومبارس إلى زعيم لدولتهِ بسبب ذلك التشابه العجيب بين زعيم راحل خاف رجاله من بطش الشعب فوضعوا ذلك الكومبارس ليحل محله وليحكموا البلاد من خلالهِ.

وأيضا مسرحية " شاهد ماشفش حاجة " والذي شاركه في بطولتها عمر الحريري ، سمير ولي الدين ، بدر نوفل ، ناهد جبر ، سعيد طرابيك ، وتدور أحداثها حول شخص يدعي سرحان عبد البصيرالذي يعمل ممثلا في برنامج للأطفال في يجسد فيها شخصية الأرنب سفروت، سرحان في حياته الشخصية ساذج مثل الارنب الذي يمثله. في إحدى الليالي تحدث جريمة قتل في البناية التي يسكنها سرحان ويصدف أن يكون هو آخر من شاهد القتيلة حية فيتم إحضاره إلى ليشهد فتحدث مواقف ساخرة ، وتنتهي المسرحية بإن أصبح سرحان عبد البصير شخصا آخر بعد ماتعرض له .

ومسرحية مدرسة المشاغبين التي كانت بطولة مشتركة بين كلا من سعيد صالح ، يونس شلبي ، حسن مصطفي ، سهير البابلي ، احمد زكي ، وتتلخص أحداث المسرحية في خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه في عدة مواقف، فيبعث مدير المنطقة بامرأة معلمة كي تهذب الأولاد، فيعبث معها الأشقياء أول الأمر، لكنها لا تكل، وتحاول جاهدة تهذيب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور وعلى الأولاد.

تمتلئ المسرحية بالمواقف الكوميدية الساخرة، وذلك الأمر كان سببا في شهرتها .

ومن المسرحيات التي أثرت في وجداننا أيضا مسرحية سك علي بناتك للفنان فؤاد المهندس والذي شاركه في بطولتها كلا من احمد راتب ، سناء يونس ، محمد أبو الحسن ، إجلال زكي ، شريهان ، وتدور أحداثها حول رجل ارمل يحاول أن يزوج بناته الثلاث بسرعة ليلحق بقطار الزواج من حبيبته عصمت (شويكار) وأثناء ذلك يواجه مشكلات كلا من بناته في اطار كوميدي ولكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف سوسو إبنته بأمر زواجه لكنها تتكتم عليه، ويزداد الطين بلة بسبب مشاكل فوزية المستمرة مع زوجها حنفي، ومصاحبة نادية لرجل متزوج يدعى كريم .

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وكذلك مسرحية " العيال كبرت " من بطولة سعيد صالح ، حسن مصطفي ، أحمد ذكي ، كريمة مختار ، نادية شكري ، وتدور أحداثها يكتشف «كمال» عن طريق الصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده «رمضان السكري» يعلم فيها عن نيته الزواج بامرأة أخرى غير والدته وعزمه على الطلاق من والدته فيقررهو وأخوته الاجتماع للبحث في الأسباب التي دعت والدهم إلى ذلك وإبعاده عن هذه الفكرة دون مواجهته بالحقيقة ودون علم والدتهم، ويعملون جاهدين من أجل ذلك بطرق ظريفة ومسلية منها محاولة إظهار أن عاطف تم اختطافه حتى لا يترك والدهم البيت. وفي إطار ذلك يتخلص كل منهم من العيوب التي يظن أنها السبب في هجر والدهم البيت.

ومسرحية " المتزوجون " للفنان سمير غانم ، وچورچ سيدهم ، وشيرين ، وتناقش المسرحية مشكلة المتزوجون في مصر بشكل كوميدي والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات التي قد يؤدي لبعض المشاكل .