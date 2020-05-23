شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: المشاركة في "الاختيار " عزه وفخر لأى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعيش الفنان الشاب أحمد خالد صالح هذه الأيام في عز التوهج الفني من خلال مشاركة مميزة له في مسلسلين " الاختيار"و" الفتوة ", وفي تصريح خاص لليوم السابع قال: المشاركة في مسلسل وعمل تاريخي ووطني مثل "الاختيار",شرف وعزه وفخر لأى فنان ومهما عملنا أفلام أو مسلسلات لن نوفي حق أبطالنا الشهداء والعمل مع نجم كبير مثل أمير كرارة حجم إنسانيته ضعف نجوميته هو جميل بشكل لا يوصف كإنسان قبل كفنان واستمتعت بالعمل معاه وتعلمت منه واتمنى أعمال كثيرة تجمعنى معه ونفس الشىء بالنسبة للمخرج العبقرى بيتر ميمي

أما عن دوره في الفتوة قال إن هذا الدور جديد وكنت انتظره وسعدت بالتعاون مع الاستاذ ياسر جلال وأكد علي أنه محظوظ أنه تعاون هذا العام مع نجمين كبار مثل كرارة وجلال أما العمل أمام خطيبته هنادى مهنا كان ممتع جدا. وأشار أنها موهوبة وأصبحت ناضجة وتتطور كل عام وسعدت بالعمل معها بعيدا عن ارتبطنا سويا

Advertisements

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم: مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.