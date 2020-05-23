شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه "..هل تترك غالية عبدالله فى يوم عقد قرانها بعد ظهور مراد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية فى الحلقة 29 من مسلسل "ونحب تانى لية" للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى يذاع فى أيام شهر رمضان وشهدت الحلقة برجوعها لطليقها "عبد الله" شريف منير بعد إلحاح والدتها سوسن بدر وظهور مفاجئ لمراد – كريم فهمى وهناك توقعات ستكشفها الحلقة الأخيرة من المسلسل من ضمنها؛ هل تترك غالية -ياسمين عبد العزيز "عبد الله" شريف منير فى آخر لحظة قبل عقد قرانها؛ أو هناك إحتمالية بتضحية غالية - ياسمين عبد العزيز بحبها لمراد – كريم فهمى.

وكان مؤلف العمل عمرو محمود ياسين أعرب، عن سعادته بحالة الجدال والنقاش التى أحدثها مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى قام بكتابته، مطالبا متابعو المسلسل بعدم الحزن من حلقة النهاية وتقبلها كما هى.

وكتب ياسين، عبر حسابه على فيسبوك: "آخر حلقه من ((ونحب تانى ليه)).. أنا سعدت جدا بالحالة الجميلة اللى عشتها معاكم خلال فترة عرض المسلسل.. وفرحت أكتر بحالة النقاش والجدال حوالين فكرة هى غاليه المفروض تعمل ايه.. عبد الله ولا مراد.. واتبسطت إن قدرت أحقق حالة تشويق فى مسلسل رومانسى اجتماعى، يمكن فى مسلسلات ساسبنس معروف نهايتها من أول اسبوع".

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وأضاف ياسين: "اتسبطت انى قدرت اطرح عليكم تساؤلات حول وضع المرأة المطلقة فى مجتمعنا، وايه اللى لازم تعمله وإزاى يفترض أن ينظر لها المجتمع، اتبسطت إنى شاورت على فكرة الحب وأهميته فى حياتنا سواء مع شخص جديد أو من خلال فتح صفحة جديدة والتسامح مع شخص أخطأ فى حقنا، إفشاء الحب عموما بين الأخوات وبين الأصدقاء، التسامح مع الآخر، إعادة النظر فى أفكارنا وفى تابوهاتنا".

وتابع ياسين: "يعنى المهم.. أيا كان النهاية، أتمنى محدش يزعل منها وتقبلوها زى ما هى، لأن هتبقى دى رؤيتى أنا وفريق عمل المسلسل.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.