شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تشعل السوشيال ميديا بعد الحلقة 29 من «خيانة عهد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت النجمة جومانا مراد، مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، وذلك بعد عرض الحلقة رقم 29 من مسلسل «خيانة عهد»، وتصدر اسم العمل الدرامي التريند على موقع التدوينات القصيرة تويتر.





وظهر أداء جومانا مراد «شيرين»، واقعيًا ومؤثرًا للغاية، في مشهد درامي مأساوي وهي تبكي وتتألم، بعد أن نصبت يسرا «عهد»، لها فخًا بأن يتم وضع السم لها في جرعة الهيروين، مما جعلها تظن أنها تحتضر من شدة الوجع الذي شعرت به.

وكشفت عهد لشيرين أنها لن تموت، وأن المواد التي تم وضعها بجرعة الهيروين، ستجعلها تتعذب فقط لبعض الوقت ثم سيزول مفعولها، وذلك بعد أن قامت بالحصول على اعترافات صريحة منها بكل جرائمها، لتقرر الثانية أن تقتل الأولى بطعنها بالسكين، قبل أن يسجل بيومي فؤاد «منعم»، دخولاً مفاجئًا، ويتلقى الضربة بدلاً من يسرا، ليفديها ويلقى مصرعه.

وظلت جومانا مراد، تصرخ وتنوح بعد مقتل بيومي فؤاد، وذلك لأنها لم تقصد قتله، حيث شعرت بذهول من شدة الصدمة، مما جعلها حتى لا تستطيع الوقوف على قدميها، في مشهد لا يخلو من الإبداع.

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يذكر أن اسم جومانا مراد، قد تصدر ترتيب التريند بموقع تويتر، عقب عرض الحلقة رقم 12 من مسلسل «خيانة عهد»، مما جعلها حديث الصحافة الفنية طوال شهر رمضان.

مسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.