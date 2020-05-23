شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمات ديمون بعد إعلانه تعافى ابنته من فيروس كورونا.. يتضبع فى "دبلن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور له بعد تعافى ابنته الكبرى من فيروس كورونا المستجد، التقطت عدسات الكاميرات صور جديدة للنجم الهوليوودى الكبير مات ديمون، وهو يحضر الخضروات، من متجر كبير فى دبلن فى إيرلندا.

ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، صور لآخر ظهور لمات ديمون، بعد تعافى ابنته الكسيا ، 21 عاما من الفيروس التاجى.

وكان ديمون، 49 عامًا، قد كشف مؤخرًا كيف أصيبت ابنته بالفيروس القاتل أثناء إقامته في مدينة نيويورك.



آخر ظهور لمات ديمون



النجم الهوليوودى

وأضاف النجم الشهير كواليس إصابة ابنته بالفيروس حين أكد أنها كانت تتواجد بعيداً عنهم وتحديداً في نيويورك من أجل دراستها الجامعية، وهو ما أثر عليها لتصاب بالفيروس التاجي الذى يثير الذعر في العالم، مما تطلب خضوعها للحجر مع زملاءها الذين عاشوا معها في نفس الغرفة وأصابوا جميعاً بالفيروس.

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كما أكد أن إصابتها بالفيروس كانت أكثر أمر مفزع له ولعائلته بالكامل طوال حياته، مضيفاً أن هذا الفيروس مرعب، وتمنى زواله بأسرع وقت ممكن كى لا تستمر حالة الذعر فى العالم والوفيات التى تتزايد يومياً نتيجة له ولانتشاره.



مات ديمون

وكان قد كشف الممثل الأمريكي مات ديمون فى وقت سابق عن مفاجأة كبيرة حين أكد أن المخرج جيمس كاميرون سبق وعرض عليه دور البطولة في سلسلة أفلام Avatar، بالإضافة إلى 10٪ من إيرادات من الفيلم والتى تصل حوالى الـ 250 مليون دولار حالياً وذلك فى حالة موافقته على الدور، إلا أن ديمون رفض المشاركة في العمل، وبالتالي فإنه الآن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع "metro".