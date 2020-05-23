رسائل نجوم الفن لجمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونرصد لكم تهاني النجوم لجمهورها ومتابعيهم، في التقرير التالي:

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏كل سنة والشعب المصري والعربي طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك.. يا رب عيد سعيد عليكم وعلينا يارب".

شريهان

نشرت الفنانة الكبيرة شريهان، صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " عيد فطر مبارك".

المخرج مجدي الهواري

ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة له عبر حسابه على انستجرام، وعلق:"صيام نهار آخر أيام رمضان.. ربنا يتقبل صالح أعمالنا.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

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عاصي الحلاني



كتب الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.. كل عام وأنتم بخير راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بالأمن والأمان والاستقرار".

نوال الزغبي



كتبت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر، قائلة :‏"إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه..وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد".. الإمام علي بن أبي طالب.. عيد فطر سعيد".

إياد نصار

نشر الفنان إياد نصار، صورة له عبر حسابه على انستجرام، وعلق :" كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد.. وإن شاء الله اللي جاي أحلى".