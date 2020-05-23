النقاد والمغردون في مواجهة ساخنة مع أبطال "مخرج 7"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - سدل الستار أخيراً على "مخرج 7" المسلسل الكوميدي الاجتماعي، الذي قُدِّمَ بطريقة الـ "سيت كوم"، بعد 20 حلقة، شهدت عديداً من المنعطفات الدرامية، وناقشت قضايا مختلفة، تهم المجتمع السعودي في موسم دراما رمضان 2020.

ونظراً لقوة الأسماء المشاركة فيه، من أبرزهم النجم ناصر القصبي، والأفكار الجريئة التي طرحها في حلقاتٍ منفصلة ومتصلة، تصدَّر العمل مرات عدة الترند السعودي في موقع تويتر، وأُطلق عنه أكثر من خمسة هاشتاقات، لاقت تفاعلاً واسعاً من المغردين في "الطائر" الأزرق"، تطرقوا فيها عبر تعليقاتهم إلى القضايا التي ناقشها "مخرج 7"، _من بينها قضايا المرأة والزواج في السر وقضية المثليين وهروب الفتيات إلى الخارج ،وقضايا النصب والاحتيال التي أصبحت رئيسية في المسلسل، ويقف خلفها راشد الشمراني،_ مبدين تأييدهم لها، أو اعتراضهم عليها.

أما النقاد والكُتَّاب، فكانت لهم كذلك وجهاتُ نظرٍ مختلفة حول المسلسل، وفكرته، وحبكته الدرامية، وهذا ما ظهر في حديثهم لـ "الخليج 365" عن "مخرج 7"، التي استطلعت أيضاً آراء بعض نجوم العمل.



نجوم العمل

النقد لمجرد النقد

من العمل



حول أصداء العمل وسهام الانتقادت الذي وجهت له، أبدت نجمة العمل الفنانة السعودية إلهام علي، والتي أبدت إعجابها الكبير بمسلسل "مخرج 7"، وأثنت على نجاحه، قائلةً: "مخرج 7" مثل فاكهةٍ رمضانية، أجني ثمار نجاحه من خلال ردود الفعل الإيجابية عليه من قِبل المشاهدين".

وقالت : "نجح المسلسل في أن يقدمني للجمهور السعودي بأفضل شكلٍ، وبدوري اجتهدت ومازلت أجتهد في تقديم الفنانة السعودية المثابرة والمنافس".

واستدركت : "لكن من المهم التفرقة بين النقد وبين من يرغب في الهجوم لمجرد الهجوم، هناك من النقد البنّاء وأنا سعيدة بذلك النقد، وفي المقابل هناك هجوم يعادي أي فكرة مختلفة أو قد يعادي الفن من أساسه، فلا ألتفت لذلك أبدًا".



مؤيدون ومعارضون

من نجوم العمل



وعن الانتقادات التي طالت "مخرج 7" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعن تقييمه لدوره في المسلسل يقول الفنان عبدالمجيد الرهيدي: "بالنسبة للانتقادات فمن الطبيعي أن يصاحب كل عمل مؤيدين ومعارضين له "لولا اختلاف الأذواق لبَارَت السِّلَع"، وأنا أرحِّب بكل نقدٍ هادف بَنَّاء محدَّد الملامح، وسيكون خير معين لي في اختياراتي القادمة، وسيسهم في تطوير أدائي.

ومن وجهة نظري أن منصات التواصل الاجتماعي تبقى مؤشرًا لقياس ردَّات الفعل حول العمل، لكن كنقد حقيقي عميق فلا يقدمه سوى المختصِّين، ومع ذلك نحن نستفيد من هذه الانتقادات في التطور الدائم ومراعاة رغبات الناس.

ومع ذلك أقول وأكرر شكراً لكل مَن انتقدنا نقداً إيجابياً من باب المحبة والحرص على تقديم الأفضل، ونعدكم بالأفضل مع فريق العمل الرائع على شاشة كل العرب MBC في المرات المقبلة".

وعن ما يميز المسلسل يقول الرهيدي : "ما يميِّز "مخرج 7"، هو أننا فريقُ عملٍ منسجمٌ ومتناغم، يراعي جانب التجديد، مع وجود قائدٍ فني، وفنانٍ خبير وممارس أستاذنا الفنان ناصر القصبي، ما جعل المسلسل أكثر تناغماً وانسجاماً".

وأنا عن نفسي تعلمت الكثير واستفدت الكثير من الخبرات من خلال دوري البعيد عن الكوميديا وأرى في هذه الخطوة تحدياً خاصاً بالنسبة إلي في مجال التراجيديا ، على الرغم من بعض محاولاتي التراجيدية في مسلسل "كاش" اليوتيوبي، وبإذن الله، سيكون هذا الأمر هدفي المقبل، ومُصرٌّ على أن أنجح فيه تماماً مثلما فعلت في الأعمال الكوميدية".



كاركتر مستفز

عبد المجيد الرهيدي



هبة الحسين التي أدت أحد الأدوار الرئيسية في المسلسل، قد تكون من أكثر نجوم العمل نيلاً للانتقاد على دورها وعدم إجادتها للهجة وطريقة حديثها المستفز والتي أشارت في تصريح لـ"الخليج 365" أنها ورغم كل ذلك سعيدة بردود الأفعال التي دارت رحاها في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت السلبية منها أو الإيجابية التي أثنت على دورها في أول مسلسل لها ونجاحها في تجسيد شخصية زوجة الأخ التي على علاقة سيئة ومشحونة مع أهل زوجها.

وحول ردود الفعل على "مخرج 7"، بيَّنت: "أكثر التعليقات أثنت على دوري في المسلسل الأول لي، حيث أكد كثيرٌ من المتابعين، بينهم أسماء فنية قديرة، إجادتي الشخصية على الرغم من قوتها، كونها شخصية مركَّبة، تجمع بين الكوميديا والشر، ما تطلَّب مني جهداً كبيراً للتبديل بينهما بثوانٍ أحياناً، والحمد لله، جاءت الأصداء حول شخصيتي إيجابية جداً، حيث تمكَّنت من جعلها تصل إلى قلوب الناس، حتى إن بعضهم تضايقوا منها لدرجة تشخيصها مع أن الأمر مجرد تمثيلٍ، و"سامية" أبعد ما تكون عن شخصيتي الحقيقية، وبناءً على ذلك، أرى أنني نجحت في أداء دوري، وحققت هدفي بالبروز درامياً"، ويكفيني شرفاً التمثيل مع نجوم الدراما السعودية ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب"، كاشفةً لـ "الخليج 365" عن تلقيها عروضاً للعمل في ثلاثة مسلسلات تراجيدية، منها مسلسلاتٌ، عُرِضت عليها أثناء تصويرها "مخرج 7".



ترحيب بالانتقاد

نجوم العمل



ورحب "مخرج 7"، أوس الشرقي بالانتقاد وقال:" نحترم جميع الآراء التي انتقدتنا بموضوعية والتي بحثنا فيها من أجل تطوير أنفسنا، أما حديث بعضهم أن العمل لم يُعجبه، فهذا أمرٌ طبيعي، فجميع الأعمال الفنية على مر التاريخ لاقت قبولاً من بعضهم، والرفض من آخرين. لقد عملنا بإخلاص لنقدم للمشاهد العربي عملاً كوميدياً اجتماعياً خفيفاً، ومن الطبيعي أن يلقى اعتراضاً من بعضهم، ويصفق له الأغلبية.

ومن يرَ أن العمل وقع في أخطاء فنية، فلم يُشر إليها أي ناقد فني، ثم لماذا يُتَّهم النص بالضعف؟ هل من الممكن أن تقدم لي اسم مسلسل "كوميدي" واحد، تم تقديمه على فضائية خليجية في العام الجاري، واستحق نصه أن يكون بديلاً لمسلسل "مخرج 7"؟

وأضاف : "الحقيقة أن هناك جهداً كبيراً واستثنائياً ومميزاً من كل فريق عمل "مخرج 7". تحية من القلب لكل أبطال العمل، وكل الفريق الفني والإنتاجي خلف الكواليس، وشكراً للكاتب المبدع خلف الحربي، والشكر الأكبر والأهم لكل الناس التي تابعتنا وشجعتنا، وكل النقد الإيجابي. حفظكم الله جميعاً".

Advertisements



آراء النقاد

أزمة نص

نقد للعمل



اعتبر الناقد رجا العتيبي أن تجميع الممثلين المعروفين في عمل واحد بدون تكامل فهذا أزمة إنتاجية أكثر من كونها أزمة نص، لأن المنتج يفرضها رغبة في استمالة المشاهدين. هذا الحشد يعطي نتائج عكسية تظهر بوضوح عندما ينتهي المنتج من مونتاج العمل الدرامي كاملاً".

وتابع العتيبي استعراض مشكلات متكررة في الدراما السعودية يرى أنها باتت ملازمة في كل مواسمها، ومنها النص الدرامي الذي بات الحلقة الأضعف، وسيظل كذلك لسنوات طويلة، وهو خطأ منتج ابتداءً؛ فهو المسئول الأول عن اختيار النص، بينما القناة العارضة للعمل لا تَسْأَلُ، كأنها تُقْنِعُ نفسها بأن "الجود من الموجود"، فهناك محاولات جيدة لتقديم عمل يليق بنا، ولكنها لم تكتمل؛ لأن تفاصيل العمل الدرامي كثيرة، وعلى المنتجين أن يرتقوا بكل عنصر في العمل الدرامي، ومجرَّد الإخلال بعنصر واحد يُسْقِطُ العمل؛ لأن الفن لا يَقْبَلُ أنصافَ الحلول، والأفكار.

وأوضح العتيبي، أن "هذه المرحلة لا يهم فيها متى تتصدر الدراما السعودية المشهد العربي، بل علينا أن نرتِّب الأمور أولاً، وأن نبدأ بإصلاح بيئة الدراما، والبيئة تشمل الأنظمة والقوانين والمعايير، ثم نقوم بتأسيس أنظمة استجابة للمبدعين في عالم الدراما على مستوى الإنتاج والتمثيل والإخراج والأطقم الفنية، والتأهيل الأكاديمي محلياً وخارجياً".



سيناريوهات تعيسة

القصبي والرهيدي



تحدث الكاتب طارق خواجي عن أداء الممثلين في "مخرج 7" بالقول: "لا يمكن التأكيد على أنهم الأفضل من حيث الأداء، لأنهم محكومون مع الأسف بسيناريوهات تعيسة، ومعالجات إخراجية ذات طابع محدد سلفاً، فراشد الشمراني، وعبدالمحسن النمر يتفوقان في الأداء، وهذا قولٌ سابقٌ معروف، لكنَّ حظوظ مشاركاتهما هي الفيصل، بينما يتفوق عبدالمجيد الرهيدي، وإلهام علي من حيث إثبات قدراتهما الأدائية من قبل، خاصةً إلهام، التي شاهدتُ تجربتها السينمائية وأداءها، لذا أعتقد أن الدراما بشروطها الحالية غير قادرة على تفجير هذه القدرات التي تتمتع بها". مؤكداً أن "الدراما السعودية تعيش في رتابة المشهد، ولا تضيف شيئاً مع الأسف، وهذا الوضع تشترك فيه الدراما الخليجية بشكلٍ عام".



حبكة النص

من المسلسل



من وجهة نظر الناقد نايف البدر فيرى افتقاد مسلسل "مخرج 7" لحبكة النص ومع ذلك لا ينكر ما كان للمسلسل من حضور جميل بجمال أبطاله الأستاذ راشد الشمراني وبطله ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وكان اعتمد المسلسل اعتمادًا كليًّا على اجتهادات وإفيهات النجوم.



انتقادات المغردين

أحد الآراء

من جهة أخرة تعرض مسلسل "مخرج 7" لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل، وتحديدًا في منصة "تويتر"، حيث أبْدَى غالبية المغردين تشاؤمهم من العمل، واصفين المسلسل بالعمل الضعيف، حيث إنه مليء بالأفكار ويفتقر للنص والسيناريو والقصة الدرامية الحقيقية، رغم أن العمل كوميدي بحت وبعيد كل البعد عن التراجيديا، ويُعرض في وقت الذروة.

- غرَّد الصحفي أحمد الفهيد : "هذا وقت ذروة، وقت للمشاهدة العائلية، وفي قناة سعودية، احترموا ثقتنا بكم، وإن كنتم ترون ذلك أمرًا عاديًّا، ضعوا تنبيهًا (+18) حتى لا نشاهده مع أطفالنا.. ‏احترموا حقَّنا في حماية أطفالنا من هذا التلوث، كما تحترمون حقوق (المثليين)".



-قال الناقد الفني عبد الرحمن الناصر: "من غير المعقول، في كل يوم نعدّل ونبرر للنشء سقطات مخرج 7، ما حدث (مفاجأة)، خارجة عن المألوف، لقد كنا كعادتنا نتسمَّر نحنُ وأسرنا ننتظر ما يُشبع ثقافتنا ويسعدنا في وقت (ذهبي)، كان كل عباقرة الدراما في الوطن العربي يتسابقون عليه، فقط، ليسعدونا ويقدموا لنا وجبة وعي تشرح صدورنا".



-كتب الإعلامي عبد الله الفقير تغريدة قال فيها: "الصراحة إحنا اللي ما عندنا وقت نضيعه بمتابعة السماجة، ليس من حقك أن تغتال الشاشة بأفكار العاجز عن الإبداع، لتمرِّر مثل هذه المشاهد.. مخرج 7 هو طريق النهاية للكاتب ومَنْ معه من طاقم الفشل".