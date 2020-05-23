تامر حسني يردّ على ابن عمرو الليثي

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان المصري ​تامر حسني​ على حديث الممثل المصري ​محمد الليثي​ عنه، الذي كشف عن دعم حسني الكبير له واستشارته في الأمور المهنية.

وكان قال ابن الاعلامي المصري عمرو الليثي في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار المصرية: "بروح لتامر كل شوية واسأله اعمل ايه هنا واقول ايه هنا. لدرجة إنه هيعزل بسببي من البيت لأننا جيران".

فردّ تامر حسني كاتبا على صفحته الخاصة: "حبيبي يا محمد، أنا كمان بحبك وتسألني في أي وقت أنت أخويا الصغير.. وبكرا إن شاء الله هتبقا نجم كبير".

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