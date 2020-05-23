هل شاهدتم طرافة وبراءة ماغي بو غصن أيام طفولتها؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صورة قديمة للممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، وذلك أثناء طفولتها، والتي كانت قد نشرتها سابقا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. بو غصن ظهرت بكافة جمالها وعفويتها، وأشاد الجميع ببراءتها الملحوظة. ونالت الصورة آلاف الاعجابات والتعليقات من قبل المتابعين. يذكر ان ماغي حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "​أولاد آدم​" الذي خاضت به السباق الرمضاني الى جانب كل من مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب وغيرهم من اهم الوجوه عى الشاشة العربية وجسدت يه دور قاضية تصبح وزيرة ومشاكل كثيرة تواجهها مع خيانة زوجها لها وعدم قدرتها على الانجاب

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