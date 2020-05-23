ثروة الملكة إليزابيث تتراجع لهذا السبب!!

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر ​الملكة إليزابيث الثانية​ واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا بفضل ممتلكاتها الضخمة ومجموعة مجوهراتها، لكن لوحظ هذا العام تراجع كبير في معدّل ثروتها، وذلك بحسب ما كشفت عنه قائمة Sunday Times Rich لعام 2020.

ووفق هذه القائمة إحتلت الملكة المركز 372 من القائمة للعام 2020، وتقدر قيمة صافي ثروتها الملكة بـ 350 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 427 مليون دولار.

وقد انخفضت ثروتها بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني أي 24 مليون دولار منذ العام الماضي، والسبب الأموال الطائلة التي أنفقت لترميم وتجديد والمحاظة على أملاك الملكة اليزابيث العقارية، بما فيها قصر باكنغهام.

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