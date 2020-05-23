إليسا تعايد الجمهور بعيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بالتهنئة للجمهور بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد الذي يصادف يوم غد الأحد.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل سنة وإنتو بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك وكل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا انشالله. وبتمنالكن عيد مبارك تضلو بأمان فيه وتاخدو كل الاحتياطات اللازمة بهالزمن الصحي تا تكونو بخير مع عيلكن".

الجدير ذكره ان إليسا كانت قد كشفت عن برومو أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي"، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

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