ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري ​أحمد مالك​ لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد نشره صور له من أحدث جلسة تصوير خصع لها لصالح مجلة GQ Middle East بعنوان "أحمد مالك يقترب من الوصول لأبعد الحدود".

وظهر مالك في إحدى الصور التي تفاعل معها المتابعون بشكل كبير وهو يرفع فيها إحدى قدميه للأعلى، فقام المتابعون بتركيب هذه الصورة له على عدة وضعيات مضحكة.

وكان أجرى مالك أيضاً حواراً مع المجلة تحدث فيه عن وصوله للمراحل النهائية في تجارب أداء فيلم Aladdin، بعد أن لفت الانتباه بدوره في فيلم ليل/ خارجي لدى عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وأيضا انطلاقته العالمية الأولى من خلال فيلم The Furnace الذي انتهى من تصويره بأستراليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مالك يتعرض لموجة من السخرية بسبب جلسة تصوير جديدة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.