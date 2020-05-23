ميرنا وليد - بيروت - أشاد المنتج اللبناني ​مروان حداد​ بالممثلة اللبناني ​ماغي بو غصن​، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"منذ ١٢ عاما وبعد ان شاركت ماغي معي في مسلسل دكتور هلا نصحتها بالتوجه الى الكوميديا لانها ستكون نجمة كوميدية بامتياز وهكذا فعلت و هكذا كانت ، اما اليوم فبعد مشاهدتي اولاد ادم اقول لها كوميديا او تراجيديا لا فرق لقد ثُبتي نجمة في الدراما العربية واستطعتي تغيير جلدك بالكامل برافو".

وردّت بدورها ماغي على مروان كاتبةً:"شكرا استاذ مروان على رأيك يلي بعتز في. طول عمرك ما بتوجهني الا على مطرحي الصح. الحمدلله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن لمروان حداد:"طول عمرك ما بتوجهني الا على مطرحي الصح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.