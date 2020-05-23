كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 06:00 مساءً - مشاركة
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وكتب بشير سابقاً، “طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس”.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال
كانت هذه تفاصيل خبر عبدو شاهين يتضامن مع الصحافي بشير أبو زيد بعد الاعتداء عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.