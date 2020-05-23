كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 06:00 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتعتبر “شابة” الابنة الخامسة للفنان التونسي، إذ لديه طفلان من زواج سابق، هما إسلام وصفاء. يُذكر أن الرباعي شارك أخيراً في أوبريت “أنت أقوى”، بمشاركة النجوم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي، وإخراج طارق العريان. المصدر صوت بيروت إنترناشونال بتجرد

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كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يُرزق بمولودته الثالثة من زوجته إخلاص ويطلق عليها اسم “شابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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