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وشاركت ياسمين صورة لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي جالسة على مقعد في طائرة خاصة مرتدية فستاناً أنيقاً مطبعاً بالورود أيضاً وتشيح بوجهها عن الكاميرا لتمتع ناظريها من خلال نافذة الطائرة بالمنظر الرائع للسماء، ولم تعلن ياسمين عن وجهة سفرها بل اكتفت بالتعليق بإيموجي “قلب أحمر”، ولقيت الصورة تفاعلاً كبيراً من محبيها الذين أشادوا بجمالها وإطلالتها.
إشارة إلى أن ياسمين كانت عبّرت عن غضبها من الممثل المصري رامز جلال عندما شاهدت حلقتها معه في رامز مجنون رسمي وذلك بسبب حذفه كل كلامها الذي قالته عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليكتفي فقط بكلمة بيضحكني وهي كانت قالت في الحلقة وفق ما جاء في تصريحات صحافية لها إنها قالت عن زوجها : “بيضحكني وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – ياسمين صبري بإطلالة ربيعية ساحرة من داخل طائرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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