بيل كلينتون يُصدر رواية بوليسية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، لإصدار رواية بوليسية جديدة بعنوان “ابنة الرئيس”، كتبها مع المؤلف الشهير جيمس باترسون الذي سبق وتعاون معه على كتاب “الرئيس مفقود” في 2018.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” فقد بيعت أكثر من 3 ملايين نسخة من الرواية الأولى، التي تتمحور حول مخاطر الهجمات الإلكترونية.

جيمس باترسون كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة قائلا: “العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتي، وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا”.

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كتاب كلينتون من المتوقع له أن يصدر في يونيو 2021، حيث يحكي قصة رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية، إلا أنه يواجه تهديدا وشيكا يتعلق بابنته، مما يرغمه على العودة إلى المعترك مجددا.

بيل كلينتون كان قد ألّف عددا من الكتب، من بيتها مذكراته “ماي لايف” في 2004، كما أصدرت ابنته تشلسي عدة كتب موجهة للأطفال.

باترسون صاحب الإنتاج الغزير، يعد أكثر كُتاب العالم تحقيقا للإيرادات مع 94 مليون دولار بحسب مجلة “فوربس”، ومن أعماله الشهيرة “كيس ذي غيرلز”.

بيل كلينتون قال: “لم أكن لأتصور أني سأصدر كتابا مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم، فكيف بكتابين؟ أظن أن القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها”.