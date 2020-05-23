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شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه الأول إعلان "زين" يتخطى المليوني مشاهدة على "يوتيوب" والان مع التفاصيل
السبت 23 مايو 2020
محمد رمضان في إعلان زين
سجل إعلان "افتحوا الأبواب" التي قامت به شركة المحمول الكبرى "زين" أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شهد الإعلان مشاركة غنائية للفنان محمد رمضان باللغة العربية الفصحى، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:وسام عبد المنعم، ويقول مطلع الأغنية" أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل مانريد،افتحوا الابواب هيا أضيئوا الطرقات
والمقاهي والنوادي وقاعات السينمات ، أرني وجهك يضحك وبدون كمامات ودعوني اتباهى بردائي الجديد".
وظهر رمضان في الإعلان بمشهده الشهير من مسلسله الرمضاني البرنس، عندما تُركت إبنته في الشوارع باكية، ليأتي ويحتضنها ، وتعد هذه هي المشاركة الأولى له في الغناء بالفصحى.
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