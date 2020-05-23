نيللي كريم لـ"الخليج 365": قابلت في حياتي أشخاص بـ"100 وش"

أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم سعادتها باستقبال الجمهور مسلسل بـ"100 وش" للمخرجة كاملة أبوذكري، وحبهم لشخصية "سكر" التي تجسدها في المسلسل بسبب عفويتها الشديدة.

وقالت نيللي كريم لـ"الخليج 365": "تعمدت في المسلسل تغيير جلدي تماماً والقفز لمنطقة جديدة، أعرف جيداً أن هناك ممثل يحب اللون الكوميدي وآخر يعشق التراجيدي، ولكني لا أحب التصنيف ومؤمنة بأنني يجب أن أجسد كل الأدوار وأحرص على التنوع في أعمالي".

وعن الشخصيات الموجودة في العمل وهل قابلت مثلها في الحقيقة، علّقت: "بالتأكيد قابلت أشخاص في حياتي بـ(100 وش)، الإنسان دائماً يتعرض لتجارب حياتية تجعله يكتشف الصح والخطأ والخير والشر".





Advertisements

وأضافت: "المسلسل أيضاً مستوحى من قصص حقيقة حدثت بالفعل، وهناك أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، وآخرين نجحوا في الهروب".

وكشفت كريم عن إصابتها أثناء تصوير المسلسل قائلة: "أصبت في قدمي أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة، وأجريت بالفعل عملية جراحية على إثر الحادث".

يذكر أن مسلسل بـ"100 وش" استمر تصويره حتى يوم 27 رمضان، وهو من تأليف عمر الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.

ويشارك في بطولته بجانب نيللي كريم وآسر ياسين، نخبة من نجوم التمثيل مثل إسلام إبراهيم، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي.