الجمهور يسخر من "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري: أحداثه غير منطقية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد مسلسل "فرصة تانية" للفنانة المصرية ياسمين صبري، ردود فعل واسعة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها حملت في معظمها سخرية وانتقادات من بعض الأحداث في القصة، رآها كثيرون غير منطقية.

وعرضت أمس الجمعة، الحلقة الـ 29 من المسلسل، والتي شهدت توتر علاقة ياسمين صبري "ملك" بزوجها أحمد مجدي "زياد"، بسبب موقف وقع بينهما في الشركة، عندما اتهمته بأن الفكرة التي عرضها في الاجتماع رأتها من قبل وأنها ليست جديدة، ليتغيب "زياد" عن العمل في اليوم التالي، لتقرر "ملك" خصم 5 أيام منه بسبب غيابه، وأن تتم معاملته مثل أي موظف آخر في الشركة.

وعندما عادت "ملك" إلى المنزل وجدت "زياد" يلعب بلايستيشن مع صديقه فتحدثت مع الأخير بطريقة غير جيدة، ودب الخلاف بينها وبين "زياد" الذي طالبها بالحديث بطريقة جيدة وأنها من حقها أن تتحكم فيه بالشركة؛ لأنها صاحبة المال، ولكن في المنزل هو المسؤول وله احترامه.

واقترح "زياد" على "ملك" ترك عملها، ولكنها رفضت، وطلبت الطلاق طالما أنه لا يستطيع التعامل مع وضعها في الشركة.

ولم يقتنع الجمهور بالخط الدرامي للأحداث، خاصة أن "ملك وزياد" تحديا العديد من الظروف الصعبة حتى يكونا معا، وأنه ليس من المنطق أن يتخطى اثنان في قصة حب مؤامرات وجريمة قتل وتحديات صعبة، ثم يدب خلاف بينهما يصل إلى طلب الطلاق، بعد الزواج بفترة قصيرة.

وفي هذا الاتجاه، سخر العديد من المتابعين بتعليقات على المسلسل، فقالت أحدهم: "كل ما أشوف فرصة تانية بفتكر فيلم بلبل حيران أما كان بيقول للراجل بتاع المكتبة نفسي أعرف أنا بجيلك ليه؟".

وكتبت آخرى: "مش عارفة إزاي مفيش حد في أثناء التصوير بتاع فرصة تانية قالهم ستوووب إيه يا جماعة الهطل اللي إحنا بنصوره ده".

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وحلل آخر أحداث الحلقة الـ 29 بطريقة ساخرة، قائلًا: "تتابع النهاية للخط الرئيسي في مسلسل فرصة تانية محتاج يتدرس في معهد السينما وورش كتابة السيناريو، ملك وزياد بعد ما اتجوزوا واتحدوا كل الظروف بما فيها الخيانة والمؤامرات وجريمة قتل وقضية وبعد ما قالوا إنهم ميقدروش يعيشوا من غير بعض فجأة بيتخانقوا....ليه؟ عشان ملك اتهمته في اجتماع إن فكرته دي شافتها قبل كده".

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ومسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، ومحمود البزاوي، وهبة مجدي، ونهال عنبر، ودياب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.