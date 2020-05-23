كندة علوش وريا أبي راشد تعلنان نتيجة تحدي خير لمساعدة اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفنانة السورية كندة علوش والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، منذ أيام تحدي خير جديد بالتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين UNHCR لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة خلال الشهر الكريم. وحددت كندة وريا ٣ أيام لإنجاز التحدي بجمع التبرعات لتغطية احتياجات رمضان الأساسية لـ 25 عائلة لاجئة، لصنع الفارق في حياتهم بتوفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة لهم، وجاءت نتيجة التحدي أفضل مما توقعتا، إذ تم توفير خلال ثلاث أيام تبرعات لـ 35 أسرة.

وأعلنت كندة عن ظهورها في بث مباشر مع ريا على انستجرام قبل يومين؛ بهدف إعلان نتيجة التحدي، إذ كتبت كندة على حسابها "انتظرونا أنا وريا لنعلن عن نتائج تحدي الخير الذي بدأناه مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ولنخبركم عن نشاطاتنا خلال هذه الفترة".

وتؤكد كلُ من كندة وريا دعمهما الدائم للاجئين، وحرصهما على مساعدة المجتمع في شتى المجالات وبمختلف الطرق من خلال إطلاقهما حملات التوعية ومشاركاتهما المختلفة في تحديات الخير، بالإضافة لتعاونهما المستمر مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين.

يُذكر أن كندة أطلقت حملة ديوان كندة منذ أسابيع لتشجيع الناس على القراءة خلال فترة الحظر، كما سبقتها بحملة التغذية المثلى للأطفال سعياً لمساعدة الأمهات في استفساراتهم بخصوص رفع مناعة أطفالهم. وكذلك شاركت ريا مؤخرًا في حملة ثورتنا عيونكم تضامناً مع جرحى لبنان في المواجهات العنيفة التي حدثت في بيروت، كما انضمت لحملة أنستا الخير تشجيعاً للأعمال الخيرية بمناسبة شهر رمضان.