غدا.. "mbc مصر" تبدأ عرض "ليالي أوچيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة mbc مصر، في السابعة من مساء الأحد 24 مايو، عرض حلقات مسلسل "ليالي أوچيني"، الذي تدور أحداثه في فترة الأربعينيات.

المسلسل يجمع نُخبة من النجوم، منهم: ظافر العابدين، وأمينة خليل، وإنجي المُقدم، وإنتصار، وخالد كمال، ونادين، وكارمن بصيبص، ومراد مكرم، وأسماء أبو اليزيد، وليلى عز العرب، وهو من كتابة سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن إخراج هاني خليفة.

مُسلسل "ليالي أوچيني"، يدور حول تفاصيل الحياة الاجتماعية لطبقة أرستقراطية في مدينة بورسعيد، حيث يعيش بطل القصة ظافر العابدين "فريد"، مع زوجته اللبنانية عايدة "أرملة شقيقه" وابنتهما نادية بعد زواج تقليدي من دون حب. حتى يلتقي بالمُصادفة بأمينة خليل "كاريمان"، وهي هاربة من القاهرة في محاولة منها للحاق بالباخرة التي تقل ابنتها الرضيعة إلى باريس بعد أن قتلت زوجها الذي كان يعاملها بقسوة بالغة وحرمها من ابنتها وقام بإرسالها إلى فرنسا مع شقيقته. وتفقد كاريمان الوعي أمام "تياترو أوچيني" وتلتقي مع "فريد" وتنشأ بينهما قصة حب تتداخل مع حكايات أخرى، ويرصد المُسلسل الفكر الطبقي الذي كان سائداً في تلك الفترة، وعدم ترحيب المجتمع بزواج أبناء الطبقة الفقيرة من أبناء الطبقة الأرستقراطية.