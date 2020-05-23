هكذا هنأت إليسا جمهورها بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا، على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وإنتوا بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك، وكل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا إن شاء الله.. وبتمنالكن عيد مبارك تضلوا بأمان فيه وتاخدوا كل الاحتياطات اللازمة بهذا الزمن الصحي وتكونوا بخير مع عيلتكم".

يُذكر أن إليسا ستطرح أغنية "قهوة الماضي" ثاني أيام عيد الفطر، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

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