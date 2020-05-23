محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة ديانا كرزون على تهنئة الملك عبدالله الثاني بعيد استقلال الأردن الـ74، وذلك بفيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وقالت خلاله "سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله، والأسرة الأردنية الهاشمية وكل بيت اردني، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال ٧٤".
وتابعت "الله يحفظ أردننا في ظل قيادتنا الهاشمية، ولنعبر عن فرحنا وفخرنا خلينا نرفع علمنا، في كل بيت وبكل مكان عشان الأردن دايما راسو بالعالي.. علمنا عزتنا وعلمنا عال".
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تحتفل بعيد استقلال الأردن الـ74: "علمنا عزتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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