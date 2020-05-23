الليلة.. مصطفى قمر يقابل جمهوره على "تيك توك" دعما لحملة "اليونيسيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يطل الفنان مصطفى قمر، مساء اليوم السبت 23 مايو، على جمهوره عبر تطبيق "تيك توك"، دعما لحملة منظمة اليونيسيف، لتوفير الوجبات والمستلزمات الطبية للأطفال اللاجئين في شمال أفريقيا.

وقال قمر في الفيديو الذي نشره على موقع "إنستجرام": "مساء الفل عليكم وكل سنة وانتم طيبين عيد سعيد، استنوني 23 مايو لايف على تيك توك، الساعة 11 بتوقيت السعودية و10 بتوقيت مصر".

وأوضح "عشان ادعم اليونيسيف في حملتها لتوفير الوجبات والمستلزمات الطبية للأطفال اللاجئين في شمال افريقيا والشرق الأوسط. مستنيكم هندردش ونتكلم في حاجات كتير".